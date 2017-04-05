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Дальнее зарубежье 05.04.2017 19:31

Власти ФРГ намерены штрафовать соцсети на 50 млн евро за фейковые новости и агрессию

Правительство ФРГ в среду поддержало законопроект о введении штрафов на сумму до 50 млн евро для социальных сетей, если те не дадут пользователям возможности жаловаться на разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости или откажутся удалять такой контент.

Как сообщает агентство dpa, законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму - эти две категории отсутствовали в первоначальной версии.

Помимо самих компаний, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров соцсетей, однако для них верхняя планка ниже - 5 млн евро.

Если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы в Германии для Facebook и других соцсетей будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации компаниям будет предоставляться всего 24 часа.

Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с разжигающими ненависть сообщениями, в том числе направленными против мигрантов.

Кроме того, в сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится большое количество ложной информации, отмечает BBC.

В Германии уже действует один из самых жестких в мире законов об агрессивной риторике, который касается распространения порочащих сведений, клеветы, подстрекательств и угроз.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СОЦСЕТИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]