Власти ФРГ намерены штрафовать соцсети на 50 млн евро за фейковые новости и агрессию

Правительство ФРГ в среду поддержало законопроект о введении штрафов на сумму до 50 млн евро для социальных сетей, если те не дадут пользователям возможности жаловаться на разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости или откажутся удалять такой контент.
Как сообщает агентство dpa, законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму - эти две категории отсутствовали в первоначальной версии.
Помимо самих компаний, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров соцсетей, однако для них верхняя планка ниже - 5 млн евро.
Если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы в Германии для Facebook и других соцсетей будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации компаниям будет предоставляться всего 24 часа.
Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с разжигающими ненависть сообщениями, в том числе направленными против мигрантов.
Кроме того, в сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится большое количество ложной информации, отмечает BBC.
В Германии уже действует один из самых жестких в мире законов об агрессивной риторике, который касается распространения порочащих сведений, клеветы, подстрекательств и угроз.
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