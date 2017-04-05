Упрощается визовый режим для иностранцев в связи с проведением в Азербайджане финального раунда первенства Европы по женскому волейболу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства в связи с проведением в 2017 году в Азербайджане финального раунда чемпионата Европы по женскому волейболу, сообщает сайт главы государства.

«Приезжающие в Азербайджан в связи с проведением в 2017 году в Баку и Гейгельском районе финального раунда чемпионата Европы по женскому волейболу иностранцы и лица без гражданства смогут получать визы в размещенных в международных аэропортах структурных отделениях Консульского управления МИД Азербайджана», - говорится в распоряжении.

Основанием для получения визы считаются наличие документа, подтверждающего прохождение постоянной аккредитации в соответствии с необходимыми правилами Европейской конфедерации волейбола, и билетов на игры чемпионата.

Лица, приезжающие в Азербайджан в связи с организационными вопросами к чемпионату Европы и прошедшие аккредитацию в соответствии с правилами Европейской конфедерации волейбола, могут обращаться за получением виз в период с 15 августа по 15 октября 2017 года.

Члены команд-участниц европейского первенства и делегации должны обращаться за получением виз с 1 сентября по 10 октября 2017 года.

С 10 сентября по 5 октября будут приниматься обращения аккредитованных на чемпионат журналистов и обладателей билетов на игры первенства.

Р.Бабаев