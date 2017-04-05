Приволжский окружной военный суд в среду признал четырех жителей Татарстана виновными в организации и участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир", сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Осужденные - жители городов Казань, Альметьевск, Азнакаево, уточняется в пресс-релизе.

Уголовное дело в отношении участников организации было возбуждено 15 мая 2015 года следственным отделом УФСБ РФ по Татарстану в связи с причастностью к вербовке и вовлечению отдельных жителей республики в террористическую организацию.

"В частности, с октября 2013 года по апрель 2015 года для увеличения численного состава организации в РТ (осужденные - ИФ) использовали приобретенные специальные познания и агитационные навыки для подбора среди мусульман республики новых членов. В результате дальнейшей обработки и вербовки лидерами организации планировалось вовлечение вновь приобретенных сторонников в антиконституционную деятельность по поэтапному созданию на территории России теократического унитарного государства - "Всемирного Халифата", - отмечается в пресс-релизе.

Суд приговорил фигурантов дела к наказанию в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год каждому.

В сообщении отмечается, что впервые в России члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой запрещена в РФ, приговорены к столь длительным срокам лишения свободы.