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СНГ 05.04.2017 19:15

Члены "Хизб-ут-Тахрир" осуждены в Татарстане на сроки от 16 до 18 лет

Приволжский окружной военный суд в среду признал четырех жителей Татарстана виновными в организации и участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир", сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Осужденные - жители городов Казань, Альметьевск, Азнакаево, уточняется в пресс-релизе.

Уголовное дело в отношении участников организации было возбуждено 15 мая 2015 года следственным отделом УФСБ РФ по Татарстану в связи с причастностью к вербовке и вовлечению отдельных жителей республики в террористическую организацию.

"В частности, с октября 2013 года по апрель 2015 года для увеличения численного состава организации в РТ (осужденные - ИФ) использовали приобретенные специальные познания и агитационные навыки для подбора среди мусульман республики новых членов. В результате дальнейшей обработки и вербовки лидерами организации планировалось вовлечение вновь приобретенных сторонников в антиконституционную деятельность по поэтапному созданию на территории России теократического унитарного государства - "Всемирного Халифата", - отмечается в пресс-релизе.

Суд приговорил фигурантов дела к наказанию в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год каждому.

В сообщении отмечается, что впервые в России члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой запрещена в РФ, приговорены к столь длительным срокам лишения свободы.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]