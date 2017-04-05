Приволжский окружной военный суд в среду признал четырех жителей Татарстана виновными в организации и участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир", сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Осужденные - жители городов Казань, Альметьевск, Азнакаево, уточняется в пресс-релизе.
Уголовное дело в отношении участников организации было возбуждено 15 мая 2015 года следственным отделом УФСБ РФ по Татарстану в связи с причастностью к вербовке и вовлечению отдельных жителей республики в террористическую организацию.
"В частности, с октября 2013 года по апрель 2015 года для увеличения численного состава организации в РТ (осужденные - ИФ) использовали приобретенные специальные познания и агитационные навыки для подбора среди мусульман республики новых членов. В результате дальнейшей обработки и вербовки лидерами организации планировалось вовлечение вновь приобретенных сторонников в антиконституционную деятельность по поэтапному созданию на территории России теократического унитарного государства - "Всемирного Халифата", - отмечается в пресс-релизе.
Суд приговорил фигурантов дела к наказанию в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год каждому.
В сообщении отмечается, что впервые в России члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой запрещена в РФ, приговорены к столь длительным срокам лишения свободы.
Президент Алиев утвердил закон «О военном положении» Азербайджана
Азербайджан делает многое для Исламской солидарности - президент Алиев
В Азербайджане создана комиссия по прозрачности в добывающей промышленности
ЛУКОЙЛ в ноябре примет решение по вопросу продажи АЗС и Ухтинского НПЗ
Саудовская Аравия в мае снизит цены на экспортируемую в Азию и Европу нефть, поднимет - для США
Петербург заинтересован в поставках продукции АПК из Азербайджана, готов оказать для этого содействие - губернатор
Стартовало водное путешествие Исламиады-2017
Мэром Гибралтара стала "Мисс Мира 2009"
Представители отельного бизнеса Турции представили свои возможности для туриндустрии Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К Caspian Oil&Gas 2017 выйдет в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy
На выставке AITF-2017 будут разыграны бесплатные авиабилеты и карты “SW Bank Miles”
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»