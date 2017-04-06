Десятки афтершоков зафиксированы после сильного землетрясения на востоке Казахстана

Казахстанские сейсмологи продолжают следить за развитием процессов в очаге сильного землетрясения, произошедшего 4 апреля в Восточно-Казахстанской области, сообщил национальный центр данных Института геофизических исследований (ИГИ) республики.

"В настоящее время в нашем Центре данных продолжается слежение за развитием процессов в очаге землетрясения 4 апреля, ведется анализ афтершоков и контроль за сейсмичностью этого района", - говорится в сообщении центра, размещенном в четверг на его сайте.

В сообщении отмечается, что за 2,5 часа до этого землетрясения примерно в том же районе произошел слабый форшок магнитудой 2,3.

"После сильного землетрясения сразу же начались афтершоки, среди которых не было ощутимых толчков. За первые 9 часов по станциям ИГИ зафиксирован 21 слабый толчок, связанный с релаксацией напряжений в очаге этого сильного землетрясения", - отмечается в сообщении.

Сейсмологи отметили, что последние сильные землетрясения в этом районе произошли в 1990 году.

"Это три Зайсанских землетрясения. Первое наиболее сильное из них произошло 14 июня с магнитудой Ms=6,6, затем второе - 3 августа c магнитудой Ms=6,1, третье в том же году 27 сентября с магнитудой 5,2. Первый толчок ощущался в ближайших к эпицентру населенных пунктах с интенсивностью 8 и 7 баллов", - рассказали сейсмологи.

4 апреля этого года в 21:07 по местному времени в Восточно-Казахстанской области близ границы с Китаем произошло сильное землетрясение. Его ощутили в ряде населенных пунктов Казахстана, а также на территории России. Так, землетрясение ощущалось в населенных пунктах Зайсан - 5-6 баллов, Урджар - 4 балла, Курчум - 4 балла, Усть-Каменогорск 3-4 балла, поселок Маканчи - 3 балла, в российских городах Бердск и Бийск - 2 балла.