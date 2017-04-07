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Дальнее зарубежье 07.04.2017 08:19

Тиллерсон: Трамп сделал правильный выбор, приняв решение нанести удары по Сирии

Президент США Дональд Трамп принял правильное решение нанести удары по Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Было проведено тщательное исследование широкого спектра вариантов, и я думаю, что президент сделал правильный выбор и принял верное решение", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам госсекретаря, эти действия были "мощным сигналом" президенту Сирии Башару Асаду, который осуществил "чудовищный акт".

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Тэги: ТИЛЛЕРСОН, ТРАМП, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]