Тиллерсон: Трамп сделал правильный выбор, приняв решение нанести удары по Сирии

Президент США Дональд Трамп принял правильное решение нанести удары по Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Было проведено тщательное исследование широкого спектра вариантов, и я думаю, что президент сделал правильный выбор и принял верное решение", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам госсекретаря, эти действия были "мощным сигналом" президенту Сирии Башару Асаду, который осуществил "чудовищный акт".