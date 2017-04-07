В Анкаре призывают создать бесполетную зону над Сирией

Власти Турции выступают за создание бесполетной зоны в небе над Сирией, так как в таком случае сирийская военная авиация не сможет наносить удары с применением химоружия, заявил в пятницу представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", он назвал нанесенный в ночь на пятницу ракетный удар США по сирийской авиабазе "важным шагом". При этом И.Калын подчеркнул, что бесполетная зона позволила бы гарантировать, что "подобные бойни (случаи применения химоружия - ИФ) больше не произойдут".