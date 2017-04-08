Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 19° 10 Апр 13° 11 Апр 14°

Внутренняя политика 08.04.2017 12:44

Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии

Оппозиция в Азербайджане пользуется слабой поддержкой у населения, считает вице-премьер, заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал проведение глубоких реформ для обеспечения экономического развития страны. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим положительные результаты этих реформ. Однако, в стране есть политические партии, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Азербайджане", - сказал А.Ахмедов журналистам в субботу.

По его словам, у оппозиции слабая поддержка у населения, поэтому их акции собирают мало людей.

Как сообщалось ранее, оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС) проведет 8 апреля санкционированный митинг в Баку.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЛАСТЬ, ОППОЗИЦИЯ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Обвинения в адрес оппозиционных сил, бойкотировавших диалог с властями, прозвучали в парламенте Азербайджана Кличко требует от парламента Украины сформировать новое правительство Встреча Януковича с лидерами украинской оппозиции завершилась - пресс-служба президента Украины Маргвелашвили обещает быть гарантом того, что политических гонений в Грузии не будет Попытки дестабилизировать ситуацию в Азербайджане ни к чему не приведут - глава администрации президента ОБСЕ готово поддержать диалог между властями и оппозицией Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]