Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии

Оппозиция в Азербайджане пользуется слабой поддержкой у населения, считает вице-премьер, заместитель председателя правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал проведение глубоких реформ для обеспечения экономического развития страны. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим положительные результаты этих реформ. Однако, в стране есть политические партии, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Азербайджане", - сказал А.Ахмедов журналистам в субботу.

По его словам, у оппозиции слабая поддержка у населения, поэтому их акции собирают мало людей.

Как сообщалось ранее, оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС) проведет 8 апреля санкционированный митинг в Баку.

А.Азизов