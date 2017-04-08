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Дальнее зарубежье 08.04.2017 16:22

Глава турецкого МИД считает недостаточным ракетный удар США по Сирии

Ракетный удар, нанесенный США по сирийской авиабазе "Шайрат" - недостаточная мера, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", он сказал, что если американской план по решению сирийской проблемы ограничится этим ударом, то речь будет идти лишь о "косметической операции", которая не приведет к отстранению от власти президента Сирии Башара Асада.

При этом турецкий министр заверил, что считает идеальным вариантом для Сирии политическое решение, по итогам которого будет как можно быстрее сформировано приемлемое для всех сирийцев переходное правительство. Но для этого, по мнению М.Чавушоглу, "деспотичный Асад должен уйти".

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]