Дания ищет возможности заблокировать Nord Stream 2 - СМИ

Правительство Дании предложило изменить законодательство, чтобы дать ему возможность заблокировать строительство газопровода Nord Stream 2, сообщает Euronews.
В настоящее время подобного рода проект может быть остановлен по экологическим соображениям. Правительство предлагает дать возможность властям накладывать запрет также по соображениям национальной безопасности и приоритетов внешней политики.
Как заявило министерство энергетики страны, вопрос о газопроводе должен быть также рассмотрен Европейской комиссией. Сейчас у Брюсселя нет формальных оснований для рассмотрения этого вопроса.
Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже направил Финляндии, Швеции, Дании и Германии отчет об оценке воздействий на окружающую среду (Отчет Эспо), в котором представлены потенциальные экологические трансграничные воздействия проекта нового газопровода через Балтийское море.
Газопровод "Северный поток-2", проходящий через исключительные экономические зоны и (или) территориальные воды пяти вышеперечисленных стран, подпадает под действие Конвенции Европейской комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо).
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