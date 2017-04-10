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Дальнее зарубежье 10.04.2017 10:48

Дания ищет возможности заблокировать Nord Stream 2 - СМИ

Правительство Дании предложило изменить законодательство, чтобы дать ему возможность заблокировать строительство газопровода Nord Stream 2, сообщает Euronews.

В настоящее время подобного рода проект может быть остановлен по экологическим соображениям. Правительство предлагает дать возможность властям накладывать запрет также по соображениям национальной безопасности и приоритетов внешней политики.

Как заявило министерство энергетики страны, вопрос о газопроводе должен быть также рассмотрен Европейской комиссией. Сейчас у Брюсселя нет формальных оснований для рассмотрения этого вопроса.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже направил Финляндии, Швеции, Дании и Германии отчет об оценке воздействий на окружающую среду (Отчет Эспо), в котором представлены потенциальные экологические трансграничные воздействия проекта нового газопровода через Балтийское море.

Газопровод "Северный поток-2", проходящий через исключительные экономические зоны и (или) территориальные воды пяти вышеперечисленных стран, подпадает под действие Конвенции Европейской комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо).

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Тэги: ДАНИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]