Баку и Загреб проведут в конце апреля межмидовские консультации в Азербайджане

Баку и Загреб проведут в конце апреля межмидовские консультации, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в хорватском посольстве в Азербайджане.

«Межмидовские политические консультации между Азербайджаном и Хорватией запланированы ориентировочно на конец апреля. Консультации пройдут в Баку", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время стороны работают над согласованием даты консультаций и повесткой заседания.

Ф.Исазаде