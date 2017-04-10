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Внешняя политика 10.04.2017 12:25

Баку и Загреб проведут в конце апреля межмидовские консультации в Азербайджане

Баку и Загреб проведут в конце апреля межмидовские консультации, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в хорватском посольстве в Азербайджане.

«Межмидовские политические консультации между Азербайджаном и Хорватией запланированы ориентировочно на конец апреля. Консультации пройдут в Баку", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время стороны работают над согласованием даты консультаций и повесткой заседания.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]