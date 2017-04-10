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Дальнее зарубежье 10.04.2017 16:44

В Норвегии повысили уровень террористической угрозы

Норвежские спецслужбы повысили уровень угрозы теракта в стране с "возможного" до "вероятного" в связи с нападениями, произошедшими в Европе за последнее время, сообщила журналистам глава службы внутренней разведки страны Бенедикте Бьернланд.

"Существует вероятность, что атаки во Франции, Германии, Британии, России и Швеции могут оказаться "заразными", в том числе и на Норвегию, воздействуя на людей, симпатизирующих исламистам", - заявила она в понедельник.

Б.Бьернланд добавила, что новый уровень угрозы установлен на период двух месяцев.

Ранее норвежская полиция проинформировала об обезвреживании в ночь на воскресенье взрывного устройства в центре Осло. Пострадавших нет.

Задержанным по подозрению в подготовке взрыва в Осло оказался 17-летний россиянин, при этом Б.Бьернланд заявила, что намерения подростка пока остаются не ясными.

В свою очередь шведские СМИ сообщили, что спецслужбы проверяют предполагаемую связь между задержанным россиянином и 39-летним гражданином Узбекистана, задержанным на прошлой неделе по подозрению в совершении теракта в Стокгольме.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА, УРОВЕНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]