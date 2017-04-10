Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили по телефону урегулирование сирийского конфликта - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили будущее президента Сирии Башара Асада в контексте урегулирования сирийского конфликта, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Р.Тиллерсон и М.Чавушоглу также обсудили борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее Турция поприветствовала нанесение ракетного удара США по авиабазе правительственных войск в Сирии на прошлой неделе.