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Дальнее зарубежье 10.04.2017 17:48

Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили по телефону урегулирование сирийского конфликта - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили будущее президента Сирии Башара Асада в контексте урегулирования сирийского конфликта, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Р.Тиллерсон и М.Чавушоглу также обсудили борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее Турция поприветствовала нанесение ракетного удара США по авиабазе правительственных войск в Сирии на прошлой неделе.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]