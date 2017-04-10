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АПК 10.04.2017 22:40

Президент Алиев ставит целью увеличить производство продукции АПК в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ставит целью увеличить объемы производства продукции АПК в республике.

"Азербайджан должен увеличить производство продукции АПК и полностью покрыть внутренний спрос. В частности мы должны увеличить производство продукции, ориентированной на экспорт, повысить урожайность, применять самые современные технологии, проводить точный учет земель. В этом направлении работа идет, даны указания», - заявил И.Алиев в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

По его словам, для увеличения объемов посевных в 2017 году планируется орошение новых земель общей площадью 150 тысяч гектаров. «Средства для этого уже выделены. Это будет революционным изменением и станет одним из самых важных факторов увеличения объемов сельхозпроизводства», - подчеркнул И.Алиев.

Глава государства добавил, что необходимо применять систему субсидирования производителей продукции АПК в зависимости от районов и регионов республики. «Мы должны подходить к этому индивидуально и объем субсидий должен рассчитываться исходя из этого. Я дал определенные указания. Процедуры выдачи субсидий совершенствуются, но в будущем мы должны серьезнее относиться к политике специализации районов», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что в текущем году в стране планируется ввод в эксплуатацию двух заводов в сфере сельского хозяйства. «Это завод оросительных систем пивот и завод пестицидов. В следующем году должен быть сдан в эксплуатацию завод азотных удобрений. Таким образом, мы будем удовлетворять внутренний спрос на азотные удобрения, и иметь возможности для экспорта», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в первом квартале текущего года роста производства продукции АПК составил 3,5%.

А.Ахундов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АПК, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]