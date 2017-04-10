Президент Алиев ставит целью увеличить производство продукции АПК в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ставит целью увеличить объемы производства продукции АПК в республике.
"Азербайджан должен увеличить производство продукции АПК и полностью покрыть внутренний спрос. В частности мы должны увеличить производство продукции, ориентированной на экспорт, повысить урожайность, применять самые современные технологии, проводить точный учет земель. В этом направлении работа идет, даны указания», - заявил И.Алиев в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.
По его словам, для увеличения объемов посевных в 2017 году планируется орошение новых земель общей площадью 150 тысяч гектаров. «Средства для этого уже выделены. Это будет революционным изменением и станет одним из самых важных факторов увеличения объемов сельхозпроизводства», - подчеркнул И.Алиев.
Глава государства добавил, что необходимо применять систему субсидирования производителей продукции АПК в зависимости от районов и регионов республики. «Мы должны подходить к этому индивидуально и объем субсидий должен рассчитываться исходя из этого. Я дал определенные указания. Процедуры выдачи субсидий совершенствуются, но в будущем мы должны серьезнее относиться к политике специализации районов», - подчеркнул президент.
И.Алиев отметил, что в текущем году в стране планируется ввод в эксплуатацию двух заводов в сфере сельского хозяйства. «Это завод оросительных систем пивот и завод пестицидов. В следующем году должен быть сдан в эксплуатацию завод азотных удобрений. Таким образом, мы будем удовлетворять внутренний спрос на азотные удобрения, и иметь возможности для экспорта», - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что в первом квартале текущего года роста производства продукции АПК составил 3,5%.
А.Ахундов
Азербайджан на 2017 год планирует производство продукции оборонного назначения на сумму около 125 млн манатов – глава Миноборонпрома
Позиция Баку по Карабаху известна, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - Алиев
Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия
Путин наградил архиепископа Бакинского орденом Дружбы
Илюмжинов останется на посту президента ФИДЕ до окончания срока своих полномочий осенью 2018 года - источник
Серьги и браслет Элизабет Тейлор, а также ожерелье с бриллиантом весом свыше 90 карат выставят на торги Christie`s в мае
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Нил Горсач приведен к присяге в качестве Верховного судьи США
Авиакомпании РФ предупреждены о возможной приостановке чартеров в Турцию - источники
Глава турецкого МИД обсудил с Лавровым Сирию и борьбу с ИГ - ТВ
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»