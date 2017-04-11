Каспар за 3 года инвестировал $139 млн в строительство 15 новых судов

ЗАО "Каспийское морское пароходство" (Каспар) в 2014-2016гг инвестировало $139 млн в строительство новых судов, заявил глава пароходства Рауф Велиев.

"За последние три года флот пароходства пополнился 15 новыми судами. На их строительство инвестиции Каспар составили $139 млн", - сказал Р.Велиев в понедельник на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в I-ом квартале 2017 года.

По его словам, в настоящее время флот Каспар состоит из около 300 судов различного назначения.

Р.Велиев подчеркнул, что с 2014 года суда пароходства плавают в международных водах. "В настоящее время под флагом Азербайджана в международных водах плавают 10 судов. В 2016 году 34% наших грузоперевозок пришлось на Каспий, 66% - за пределами Каспийского моря", - добавил он.

Глава общества отметил, что активные перевозки со стороны пароходства позволили увеличить доходы и прибыль Каспара. "В 2016 году прибыль пароходства превысила показатель 2015 года в 2 раза. Только за 2016 года Каспар выплатила в госбюджет и в Государственный фонд социальной защиты налогов и отчислений на соцстрахование на сумму около 100 млн манатов", - сказал Р.Велиев.

А.Азизов