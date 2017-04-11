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Транспорт и связь 11.04.2017 09:48

Восстановлено авиасообщение между Узбекистаном и Таджикистаном, отсутствовавшее четверть века

Во вторник утром впервые после 25-летнего перерыва в международном аэропорту Душанбе приземлился самолет национальной авиакомпании "Узбекистон Хаво йуллари" (Воздушные линии Узбекистана).

Как передает корреспондент "Интерфакса", на борту авиалайнера из Ташкента в столицу Таджикистана прибыло 25 пассажиров.

Как ожидается, во вторник самолет вылетит в столицу Узбекистана с 12 пассажирами.

В "Узбекистон хаво йуллари" агентству уточнили, что регулярные рейсы в Душанбе будут осуществляться два раза в неделю на лайнерах А320.

Тем временем источник в министерстве транспорта Таджикистана сообщил "Интерфаксу", что в минувшую пятницу в ходе переговоров авиавластей двух стран в Ташкенте был согласован текст Соглашения о воздушном сообщении. Документ должен пройти утверждение в правительствах двух стран.

Регулярное авиасообщение между двумя государствами было прервано в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.

Протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года был подписан в ноябре 2016 г.

В конце марта "Узбекистон хаво йуллари" сообщила, что с 4 апреля намерена возобновить полеты по маршруту Ташкент - Душанбе - Ташкент два раза в неделю - по вторникам и субботам. Была открыта продажа билетов на этот рейс. Одновременно в Душанбе было открыто представительство авиакомпании. Однако первый рейс, был отменен по причине малого числа проданных авиабилетов. Тогда авиакомпания сообщила, что рейс состоится после того, как будет обеспечена необходимая загрузка самолета пассажирами.

С таджикской стороны полеты в Ташкент будет совершать авиакомпания "Сомон Эйр".

Между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим.

НАК "Узбекистон хаво йуллари" - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству. Авиапарк узбекской авиакомпании в настоящее время насчитывает 31 самолет западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в свыше 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ


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