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Транспорт и связь 11.04.2017 11:53

Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане за год подорожали на 12,4%, в марте подешевели на 2,5%

Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в нацвалюте подорожали на 12,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в марте 2017 года по сравнению с февралем подешевели на 2,5%.

При этом тарифы на транспортировку нефти и газа посредством трубопроводов за отчетный месяц снизились на 4,5%, газа – на 2,7%.

В марте тарифы на международные перевозки грузов железнодорожным и воздушным транспортом подешевели на 2,7%, морским – на 3,7%, автомобильным транспортом подорожали на 8%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]