Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане за год подорожали на 12,4%, в марте подешевели на 2,5%

Тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в нацвалюте подорожали на 12,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, тарифы на грузоперевозки в Азербайджане в марте 2017 года по сравнению с февралем подешевели на 2,5%.

При этом тарифы на транспортировку нефти и газа посредством трубопроводов за отчетный месяц снизились на 4,5%, газа – на 2,7%.

В марте тарифы на международные перевозки грузов железнодорожным и воздушным транспортом подешевели на 2,7%, морским – на 3,7%, автомобильным транспортом подорожали на 8%.

Н.Аббасова