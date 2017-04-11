Глава Минобороны Грузии обсудит во Франции детали поставки системы ПВО

Министр обороны Грузии Леван Изория на следующей неделе посетит Францию, где проведет переговоры по поставке французской системы противовоздушной обороны.

"Реализация этого проекта в 2017-2018 годах входит в активную фазу. В ходе моего визита 17-18 апреля во Францию будут обсуждены многие детали", - заявил Л.Изория во вторник на слушаниях в парламентском комитете по обороне и национальной безопасности.

Он отметил, что после достижения договоренности о поставке французской системы ПВО уже реализован ряд мероприятий.

По словам министра, для обслуживания этой системы на первом этапе во Франции будут подготовлены 37 грузинских военнослужащих.

Л.Изория подчеркнул, что создание системы противовоздушной обороны является одной из первостепенных задач, стоящих перед оборонным ведомством. "Наш недавний опыт показывает, что без защиты военных аэродромов, других стратегических объектов невозможно успешно вести военные действия", - отметил министр.