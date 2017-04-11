Президент Бангладеша уверен в углублении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном

Президент Бангладеша Абдул Хамид уверен в углублении двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики с Азербайджаном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Уверен в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и коммерческой сферах во имя взаимных интересов народов наших стран», - отметил А.Хамид в поздравительном послании в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Баку и Даккой.
Р.Бабаев
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