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Внешняя политика 11.04.2017 15:07

Президент Бангладеша уверен в углублении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном

Президент Бангладеша Абдул Хамид уверен в углублении двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики с Азербайджаном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уверен в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и коммерческой сферах во имя взаимных интересов народов наших стран», - отметил А.Хамид в поздравительном послании в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Баку и Даккой.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНГЛАДЕШ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]