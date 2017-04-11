Президент Бангладеша уверен в углублении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном

Президент Бангладеша Абдул Хамид уверен в углублении двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики с Азербайджаном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уверен в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной и коммерческой сферах во имя взаимных интересов народов наших стран», - отметил А.Хамид в поздравительном послании в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Баку и Даккой.

Р.Бабаев