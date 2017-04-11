Назарбаев назвал терроризм, миграцию и наркотрафик главными вызовами ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал главные угрозы, стоящие перед странами-участницами Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).
"Сегодня самый большой вызов - это терроризм, как известно. А с терроризмом тоже в одиночку ни одна страна бороться не может. Поэтому, когда наши страны и спецслужбы между собой сотрудничают в рамках ОДКБ, мы имеем возможность больше выявлять, больше находить и друг другу давать информацию для того, чтобы предотвратить какие-то возможные неприятности от этого", - заявил глава государства в интервью межгосударственному телеканалу "МИР", опубликованному во вторник на сайте канала.
Другим вызовом Н. Назарбаев назвал миграцию.
"Через Казахстан 4 млн человек мигрантов проходит, и внутри почти 600 тыс. человек мигрантов у нас работает. Поэтому работа с этими мигрантами тоже ведется совместная", - добавил он.
Еще одна угроза, по словам президента, наркотрафик, идущий через Афганистан и Казахстан в Россию и страны Европы.
"ОДКБ проводит специальные учения по тому, как нам выявить этот трафик, - дорогу, возможности передачи наркокурьеров этих. Потому что мы знаем, что сегодня в мире 250 млн человек употребляют наркотики, и, по данным мировых экспортов, около 10 млн погибают от наркотиков. И особенно чтобы предотвратить такое влияние на молодежь, мы работаем коллективно", - отметил Н.Назарбаев.
Он подчеркнул, что ОДКБ также следит за деструктивными силами, стремящимися подорвать государство изнутри и повлиять на него извне.
"Это очень многослойная деятельность. Во-первых, обучение кадров военных происходит: в одних странах обучается наша молодежь, в военных учебных заведениях России, молодежь наших соседей - в наших военных учебных заведениях. В условиях коллективного договора безопасности мы друг друга на льготных условиях обеспечиваем вооружением. И, конечно, здесь главенствует российская система производства вооружения", - сказал глава Казахстана.
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