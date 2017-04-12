ОДКБ нужно многому научиться у НАТО - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что Организации Договора о коллективной безопасности нужно перенять у НАТО опыт выстраивания взаимоотношений между членами объединения.
"Хотя мы говорим, что 25 лет (ОДКБ - ИФ), но на самом деле сейчас еще идет процесс становления, и в рамках ОДКБ все-таки есть такие трения и вопросы между участниками союза, каких нет в НАТО. И тут надо учиться, а не изобретать велосипед. ОДКБ нужно многому научиться у Североатлантического альянса", - заявил А.Атамбаев в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в преддверии 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности.
При этом президент Киргизии считает, что ОДКБ способно реагировать на угрозы безопасности, стоящие перед членами организации, в первую очередь, из Афганистана. "Конечно же, мы понимаем угрозу со стороны Афганистана, (недавно) Россия и Таджикистан проводили совместные учения, в прошлом году все страны ОДКБ проводили маневры на границе Таджикистана с Афганистаном", - сказал А.Атамбаев.
Он отметил, что на учениях ОДКБ в 2016 году в Таджикистане несколько киргизских подразделений пешим маршем дошли до места учений. "Тем самым мы опробовали, успеют ли наши солдаты прийти на помощь нашим друзьям из Таджикистана в случае обострения ситуации", - пояснил А.Атамбаев.
Отвечая на вопрос о борьбе с угрозами, связанными с деятельностью террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), президент Киргизии сказал: "К этому вопросу нужно подходить глобально, надо добиваться того, чтобы в первую очередь в самом мусульманском мире боролись с этой идеологией".
"За год или за два можно уничтожить ИГ, но взамен ему, я думаю, появится какая-нибудь другая организация (. . .), здесь единственный выход: показать исламским странам, что существует путь нормального развития страны, нормального светского, демократического развития - со свободой вероисповедания, со свободой совести. Это то, что пытается сделать Кыргызстан", - отметил А.Атамбаев.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В конце текущей недели в Бишкеке состоится неформальный саммит глав государств ОДКБ.
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