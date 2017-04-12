Работы по строительству завода по производству полипропилена в Сумгайыте выполнены на 71%, полиэтилена высокой плотности - на 26% - SOCAR Polymer

Работы по строительству нового завода по производству полипропилена в Сумгайыте выполнены на 70,6%, заявил главный финансовый аналитик компании SOCAR Polymer Бабек Бейдуллаев.

"Работы по строительству завода по выпуску полипропилена выполнены на 70,6%. В конце 2017 года на заводе начнутся механические работы, полностью предприятие будет введено в эксплуатацию в I-ом квартале 2018 года. Строительство завода по производству полиэтилена высокой плотности выполнены на 26,3%, его ввод в строй планируется в III-ем квартале будущего года", - отметил Б.Бейдуллаев на IV международном Caspian Energy Forum-2017 в среду в Баку

По его словам, начальная мощность завода по производству полипропилена составит 180 тыс. тонн в год, но в перспективе с вводом в строй нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (GPC) этот показатель будет доведен до 300 тыс. тонн полипропилена в год.

"В целом 30-40% готовой продукции, которая будет производится на этих двух предприятиях, будет направляться на удовлетворение внутреннего спроса, 60-70% - на экспорт в Турцию, Европу и страны СНГ", - подчеркнул Б.Бейдуллаев.

Он отметил, что благодаря успешному сотрудничеству с российским "Газпромбанком" финансирование этого проекта было осуществлено за 10 месяцев.

Как сообщалось, оба проекта реализуются на территории химико-промышленного парка в Сумгайыте. Мощность производства полиэтилена составит 120 тыс. тонн в год. Сырье будет поставляться с Бакинского НПЗ им. Г.Алиева и ПО "Азерхимия", где проводится модернизация.

Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.

Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанк было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer было учреждено Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.

Н.Аббасова