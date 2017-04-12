Ограничение зарплат руководителям германских компаний может стать пунктом в предвыборной гонке - FT

Вопрос ограничения размеров вознаграждений директорам публичных торгуемых компаний может стать важным пунктом в предвыборной гонке в Германии, пишет Financial Times.

Недавно Социал-демократическая партия Германии выдвинула предложение ограничить сумму вознаграждения CEO, не облагаемую налогом, на уровне 500 тыс. евро, дать акционерам право решать, во сколько раз максимальная оплата труда главы компании может превышать среднюю зарплату по фирме, и дать наблюдательному совету возможность удерживать часть вознаграждения в случае нарушений или слабых финпоказателей компании.

Эксперты полагают, что этот законопроект едва ли будет принят до выборов, которые состоятся в сентябре. Однако новый глава СДПГ Мартин Шульц, бывший председатель Европарламента, делает упор на восстановлении социальной справедливости и планирует сделать ограничение зарплат директоров одним из центральных пунктов своей кампании.

По данным DSW (группа, представляющая интересы акционеров), среднее вознаграждение членов советов директоров компаний из индекса DAX в 2015 году составило 3,3 млн евро, гендиректоров этих компаний - 5,1 млн евро.

Для сравнения: в США средняя зарплата CEO в 2015 году составляла 16,4 млн евро, в Швейцарии - 6,8 млн евро, а во Франции - 4,7 млн евро.

"В Германии топ-менеджеры компаний из индекса DAX зарабатывают примерно в 50 раз больше рядовых сотрудников, в отдельных случаях - в 100 раз больше, - говорит депутат от СДПГ Карстен Шнайдер. - Во время германского "экономического чуда" в 1950-60 годах разница составляла 15-20 раз".

Предложение СДПГ встретило поддержку со стороны генерирующей компании E.ON, однако представители страховщика Munich Re и производителя спорттоваров Adidas раскритиковали его, указав на то, что оно снизит конкурентоспособность немецких компаний на мировой арене.