Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

СНГ 12.04.2017 19:14

Порошенко заявляет о гибели 69 украинских военных с начала года в Донбассе

С начала 2017 года в зоне проведения военной операции в Донбассе погибли 69 военнослужащих вооруженных сил Украины, более 420 получили ранения, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Только на протяжении этого года от вражеских обстрелов погибли 69 военнослужащих ВСУ и более 420 были ранены", - сказал президент в среду в танковой бригаде во время рабочей поездки в Луганскую область.

Он также сообщил, что всего за время военных действий в Донбассе погибли 2652 украинских военнослужащих разных силовых структур.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, АРМИЯ, ПОТЕРИ


Похожие новости


Саакашвили предлагает построить "большую стену" на линии разграничения в Донбассе Красный Крест помог 1 млн жителям Донбасса, заявляют в Киеве В Донбассе погибли 193 нацгвардейца - Порошенко Порошенко потребовал задерживать всех вооруженных участников транспортной блокады Донбасса Порошенко высказался за принятие закона о восстановлении территориальной целостности Украины Порошенко отмечает важность соблюдения минских договоренностей и с сожалением констатирует наличие "других сценариев" по Донбассу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]