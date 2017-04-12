Порошенко заявляет о гибели 69 украинских военных с начала года в Донбассе

С начала 2017 года в зоне проведения военной операции в Донбассе погибли 69 военнослужащих вооруженных сил Украины, более 420 получили ранения, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Только на протяжении этого года от вражеских обстрелов погибли 69 военнослужащих ВСУ и более 420 были ранены", - сказал президент в среду в танковой бригаде во время рабочей поездки в Луганскую область.

Он также сообщил, что всего за время военных действий в Донбассе погибли 2652 украинских военнослужащих разных силовых структур.