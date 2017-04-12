Саммит глав государств ЕАЭС пройдет в Бишкеке в пятницу - пресс-служба президента Киргизии

Заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальная встреча лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 14 апреля в Бишкеке, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии.

"Ожидается, что в работе заседания Высшего евразийского экономического совета примут участие главы государств всех стран - членов ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ", - отметили в пресс-службе.

В ходе заседания главы государств ЕАЭС "обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве", добавили в ведомстве.

На заседании также будет рассмотрено обращение Молдавии о предоставлении ей статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в рамках председательствования Киргизии в органах ЕАЭС в текущем году. Этот год по предложению президента Алмазбека Атамбаева посвящен созданию наилучших условий для развития бизнеса на Евразийском пространстве, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в Бишкеке 14 апреля ожидают президента Таджикистана Эмомали Рахмона для участия в неформальной встрече глав государств ОДКБ.

"В ходе неформальной встречи глав государств-членов ОДКБ будут обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.