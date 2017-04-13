ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о захвате школы в Беслане общую сумму ущерба почти 3 млн евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил в четверг, что Россия должна выплатить в общей сложности 2,955 млн евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года.
"Суд обязал Российскую Федерацию выплатить заявителям сумму в общем размере 2,955 млн евро в качестве компенсации морального вреда, и 88 тыс. евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек", - говорится в опубликованном в четверг решении суда.
Суд согласился с мнением заявителей о том, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Суд установил, что российские власти в нарушение статьи 2 Конвенции не осуществили должное планирование и проведение спасательной операции с тем, чтобы минимизировать риск для жизни заложников", - говорится в решении суда.
"Отсутствие формального руководства привело к серьезным недостаткам в процессе принятия решений и координации вовлеченных ведомств. Среди прочего, оно негативно сказалось на возможности координировать работу медиков, спасателей и пожарных. Суд не смог избежать вывода о том, что отсутствие координации и ответственности в некоторой степени внесло свой вклад в трагический исход событий", - отмечается в документе.
Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.
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