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Дальнее зарубежье 13.04.2017 13:13

Германская прокуратура арестовала задержанного гражданина Ирака в связи со взрывами в Дортмунде - газета

Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест задержанного накануне гражданина Ирака Абдула Бесета А в связи со взрывами возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", сообщает в четверг немецкая газета "Бильд".

По его информации, германская прокуратура подозревает задержанного 26-летнего Абдула Бесета А в том, что он мог быть членом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вместе с тем, прокуратура пока не располагает конкретными доказательствами того, что иракец причастен к взрывам в Дортмунде.

В минувший вторник три взрывных устройства сработали возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до запланированного первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВЗРЫВЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]