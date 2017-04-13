Германская прокуратура арестовала задержанного гражданина Ирака в связи со взрывами в Дортмунде - газета

Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест задержанного накануне гражданина Ирака Абдула Бесета А в связи со взрывами возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", сообщает в четверг немецкая газета "Бильд".

По его информации, германская прокуратура подозревает задержанного 26-летнего Абдула Бесета А в том, что он мог быть членом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вместе с тем, прокуратура пока не располагает конкретными доказательствами того, что иракец причастен к взрывам в Дортмунде.

В минувший вторник три взрывных устройства сработали возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до запланированного первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии.