Глава Душанбе обсудил с российским послом развитие сотрудничества

Председатель города Душанбе, старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали в ходе встречи с послом России Игорем Лякиным-Фроловым обсудил перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает управление информации и внешних связей аппарата председателя столицы Таджикистана.
"В ходе переговоров было уделено особое внимание налаживанию сотрудничества исполнительного органа государственной власти города Душанбе с хозяйственными субъектами Российской Федерации в различных сферах", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в сообщении посольства России в Таджикистане говорится, что стороны обсудили вопросы подготовки памятных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросы укрепления межрегионального сотрудничества, подготовки бизнес-миссий российских регионов в столицу республики, расширения участия российских компаний в улучшении инфраструктуры города.
"В своем приветственном слове Р.Эмомали подчеркнул, что Таджикистан дорожит стратегическим характером российско-таджикских отношений, которые поступательно развиваются во всех сферах. Двустороннее взаимодействие между нашими странами отличается доверительными отношениями и подтверждением тому служит последний официальный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Республику Таджикистан в феврале текущего года. Уверен, что встреча наших руководителей будет способствовать выводу многогранного российско-таджикского сотрудничества на более высокий уровень", - говорится в сообщении посольства России.
Отмечается, что И.Лякин-Фролов поздравил Р.Эмомали с официальным утверждением его в должности председателя города Душанбе. Посол подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях.
Баку и Брюссель обсуждают отмену виз для граждан – МИД Азербайджана
Армения нанесла минометные удары по позициям ВС Азербайджана – Минобороны
Азербайджан проведет широкомасштабные учения с привлечением 30 тыс. военнослужащих - Минобороны
Азербайджанский завод по производству ферросплавов планирует около 60% производимой продукции направлять на экспорт
Азербайджанский BSW незначительно сократил активы в I квартале
Азербайджанский TuranBank увеличил в I квартале активы на 2%
Три человека сгорели заживо в ДТП в Азербайджане - МЧС
Vogue уволил саудовскую принцессу с поста главреда Vogue Arabia
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
Caspian European Club провел церемонию вручения премий Caspian Energy Award и Caspian Business Award
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»