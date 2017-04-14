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СНГ 14.04.2017 10:28

Глава Душанбе обсудил с российским послом развитие сотрудничества

Председатель города Душанбе, старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали в ходе встречи с послом России Игорем Лякиным-Фроловым обсудил перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает управление информации и внешних связей аппарата председателя столицы Таджикистана.

"В ходе переговоров было уделено особое внимание налаживанию сотрудничества исполнительного органа государственной власти города Душанбе с хозяйственными субъектами Российской Федерации в различных сферах", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в сообщении посольства России в Таджикистане говорится, что стороны обсудили вопросы подготовки памятных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросы укрепления межрегионального сотрудничества, подготовки бизнес-миссий российских регионов в столицу республики, расширения участия российских компаний в улучшении инфраструктуры города.

"В своем приветственном слове Р.Эмомали подчеркнул, что Таджикистан дорожит стратегическим характером российско-таджикских отношений, которые поступательно развиваются во всех сферах. Двустороннее взаимодействие между нашими странами отличается доверительными отношениями и подтверждением тому служит последний официальный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Республику Таджикистан в феврале текущего года. Уверен, что встреча наших руководителей будет способствовать выводу многогранного российско-таджикского сотрудничества на более высокий уровень", - говорится в сообщении посольства России.

Отмечается, что И.Лякин-Фролов поздравил Р.Эмомали с официальным утверждением его в должности председателя города Душанбе. Посол подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ДУШАНБЕ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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