Официальные курсы Центробанка: 1,7026 AZN/$1, 1,8075 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 апреля установил на уровне 1,7026 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 апреля ЦБА определил 1,8075 манат/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 апреля установил 0,0303 манат/1RUB.

А.Азизов