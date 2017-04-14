Российская медицинская INVITRO в ближайшие два года откроет в Азербайджане более 30 офисов

Крупнейшая российская частная медицинская компания INVITRO, которой принадлежит сеть медицинских лабораторий (более 900 офисов) в России, Украине, Казахстане и Беларуси, к 2020 году планирует открыть по франшизе 33 медицинских офиса в Азербайджане, отмечается в сообщении компании.

"В течение двух ближайших лет в крупных городах Азербайджана мы планируем открыть не менее 33 медицинских офисов, 20 из которых будет работать в Баку", - отмечает руководитель отдела организации медицинских офисов INVITRO Роман Петухов.

По его словам, франчайзинговое предложение максимально доступно и понятно для азербайджанских предпринимателей: первоначальный взнос – 300 тысяч рублей, роялти – 28 тысяч рублей в месяц, агентское вознаграждение – 40%, срок окупаемости одной лаборатории – 2,5 года.

Азербайджанские предприниматели смогут ознакомиться с бизнес-концепцией франчайзинга INVITRO в рамках первой международной выставки франшиз BUYBRAND Transcaucasia, которая пройдет 2-3 июня 2017 года в Тбилиси. "Мы делаем большую ставку на инвесторов из Азербайджана, так как по нашим подсчетам бизнес-модель в данной стране должна успешно работать. Также будем демонстрировать возможности для партнеров из Грузии, где в ближайшее время намерены открыть не менее 17 медицинских центров", - подчеркнул Р.Петухов.

"Ведущие российские бренды на сегодняшний день рассматривают страны Закавказья как наиболее перспективные для масштабирования бизнеса по франчайзингу - с учетом всплеска туристической активности в регионе в ближайшие годы здесь могут открыться тысячи новых предприятий малого бизнеса - современные медицинские офисы, кафе, рестораны, мойки самообслуживания, квесты и отели", - считает организатор выставки, генеральный директор компании EMTG Екатерина Сойак.

А.Азизов