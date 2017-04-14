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Регион 14.04.2017 18:17

Турецкие прокуроры требуют пожизненного заключения для 16 человек, предположительно связанных с попыткой госпереворота

Прокуратуры в Турции добивается пожизненного заключения для 16 человек, среди них - журналисты и преподаватели, которых обвиняют в причастности к неудавшейся попытке госпереворота, сообщило в пятницу турецкое агентство "Анадолу".

В частности подсудимым вменяют в вину, что они знали о готовящейся попытке переворота и поддерживали ее, а также принимали участие в "управлении вооруженной террористической организацией".

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]