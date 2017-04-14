Турецкие прокуроры требуют пожизненного заключения для 16 человек, предположительно связанных с попыткой госпереворота

Прокуратуры в Турции добивается пожизненного заключения для 16 человек, среди них - журналисты и преподаватели, которых обвиняют в причастности к неудавшейся попытке госпереворота, сообщило в пятницу турецкое агентство "Анадолу".

В частности подсудимым вменяют в вину, что они знали о готовящейся попытке переворота и поддерживали ее, а также принимали участие в "управлении вооруженной террористической организацией".

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.