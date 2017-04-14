Президент Афганистана Гани посетит Азербайджан во втором полугодии – посол в Баку

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани посетит с визитом Азербайджан во второй половине 2017 года, сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» афганский посол в Баку Мохаммед Таги Халили.
«Президент Мохаммад Ашраф Гани и министр иностранных дел Салахуддин Раббани примут участие на встрече высокопоставленных лиц стран-участниц «Сердце Азии – Стамбульский процесс». Встреча, ориентировочно состоится во второй половине года», - сказал М.Т.Халили.
По его словам, в настоящее время прорабатываются точные сроки визита.
Проведение конференций по проблемам Центральной Азии, и конкретно Афганистана, было совместной инициативой Афганистана и Турции. Стамбульский процесс был запущен в ноябре 2011 года, как платформа для обсуждения региональных проблем. В частности, вопросов обеспечения безопасности, политической и экономической кооперации между Афганистаном, его соседями и региональными партнерами в борьбе против общих угроз, включая антитеррористическую и антинаркотическую деятельность, борьбу с бедностью и экстремизмом путем осуществления шести "Мер по укреплению доверия".
Процесс охватывает 14 стран-участниц, а также 16 стран и 12 региональных и международных организаций, поддерживающих его повестку дня.
Сопредседателем в 2017 году в Сердце Азии – Стамбульский процесс по Афганистану является Азербайджан.
Ф.Исазаде
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