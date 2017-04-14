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СНГ 14.04.2017 19:01

Рогозин заработал в 2016 году чуть более 8 млн рублей

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, указал 8 млн 148 тысяч рублей в качестве дохода за 2016 год, говорится в декларации о доходах членов правительства за прошлый год.

В собственности у вице-премьера одна пятая квартиры площадью 346 квадратных метров, и три таких же доли в машиноместах. Также у Д.Рогозина служебная дача в срочном возмездном пользовании на срок исполнения полномочий площадью 360 квадратных метров. Владеет зампред и несколькими транспортными средствами: "Волгой" ГАЗ-21Р, "Чайкой" ГАЗ-13, мотоциклами Ducati Diavel и BMW R1200GS Adventure.

Супруга вице-премьера указала в качестве дохода 4 млн рублей и аналогичные мужу доли в тех же объектах недвижимости.

В 2015 году доход Д.Рогозина составил 7 млн 266 тысяч рублей, он владел теми же долями в недвижимости и транспортными средствами. При этом доход его жены двукратно превышал заработок 2016 года и составил 8 млн 870 тысяч рублей.

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Тэги: РОССИЯ, РОГОЗИН, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]