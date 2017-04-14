Рогозин заработал в 2016 году чуть более 8 млн рублей

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, указал 8 млн 148 тысяч рублей в качестве дохода за 2016 год, говорится в декларации о доходах членов правительства за прошлый год.
В собственности у вице-премьера одна пятая квартиры площадью 346 квадратных метров, и три таких же доли в машиноместах. Также у Д.Рогозина служебная дача в срочном возмездном пользовании на срок исполнения полномочий площадью 360 квадратных метров. Владеет зампред и несколькими транспортными средствами: "Волгой" ГАЗ-21Р, "Чайкой" ГАЗ-13, мотоциклами Ducati Diavel и BMW R1200GS Adventure.
Супруга вице-премьера указала в качестве дохода 4 млн рублей и аналогичные мужу доли в тех же объектах недвижимости.
В 2015 году доход Д.Рогозина составил 7 млн 266 тысяч рублей, он владел теми же долями в недвижимости и транспортными средствами. При этом доход его жены двукратно превышал заработок 2016 года и составил 8 млн 870 тысяч рублей.
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