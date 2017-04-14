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Транспорт и связь 14.04.2017 19:29

Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор

Генеральный директор ОАО "Грузинская железная дорога" Мамука Бахтадзе приветствует решение Украины подключиться к принципу "единого окна" по обработке грузов, по которому Грузия, Азербайджан и Казахстан осуществляют перевозки в Транскаспийском транспортном коридоре (ТМТМ).

"У нас была встреча с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, на которой договорились, что и Украина, как Грузия, Азербайджан и Казахстан, перейдет на принцип "единого окна", что значительно упростит работу частных компаний в коридоре", - заявил М. Бахтадзе журналистам в пятницу по возвращению из Киева, где обсуждались вопросы эффективного использования возможностей ТМТМ.

По его словам, кроме того была достигнута договоренность о 5 основных грузах, на которые будут задействованы т. н. "прозрачные" тарифы, что будет способствовать увеличению грузоперевозок по Грузинской железной дороге. "Речь идет о маршрутах, которые географически охватывают также Среднюю Азию, Китай и Иран", - сказал М. Бахтадзе.

Ранее пресс-служба кабинета министров Украины сообщила, что в рамках развития своего транзитного потенциала Украина готова принять участие в создании новых транспортных коридоров и присоединиться к уже существующим маршрутам, созданным в том числе в направлении Юг-Запад из Средней Азии через Азербайджан и Грузию в направлении Европы.

По железной дороге Грузии в 2016 году было перевезено 11 млн 881,7 тыс. тонн грузов, что на 16% меньше по сравнению с показателем годом ранее,

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог страны - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ЖЕЛДОРОГА, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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