AZFEN стала подрядчиком проекта строительства новой битумной установки на БНПЗ

Бакинский НПЗ им Г.Алиева (БНПЗ) компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и компания AZFEN в понедельник подписали подрядный контракт в рамках проекта строительство новой битумной установки на БНПЗ, сообщается в информации Госнефтекомпании.
«AZFEN привлечена в качестве местного подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ в рамках проекта строительства битумной установки на БНПЗ. Данная компания стала победителем соответствующего отбора», - отмечается в информации.
Ранее со ссылкой на директора БНПЗ Эльмана Исмайлова сообщалось, что строительство битумной установки начнется в конце апреля текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован к июлю 2018 года. На установке будет производиться дорожный битум марки EN 40/60.
Церемония закладки фундамента новой битумной установки на БНПЗ состоялась 19 сентября 2016 года.
Мощность установки составит 400 тыс. тонн в год. До этого времени производство битума в Азербайджане будет продолжено на действующей битумной установке НПЗ Azerneftyag. После ввода в строй новой установки существующая установка мощностью 250 тыс. тонн битума в год будет демонтирована.
Генеральным подрядчиком компании SOCAR по строительству новой битумной установки является австрийская компания "Porner GmbH". С данной компанией 2 августа 2016 года был подписан контракт на детальное проектирование и строительство (Engineering, Procurement and Construction, EPC) установки.
По данным SOCAR, битумная установка будет первой сдана в эксплуатацию в рамках работ по реконструкции и модернизации БНПЗ.
Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане, в состав которого с 1 января 2015 года включен и НПЗ Azerneftyag.
Н.Аббасова
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