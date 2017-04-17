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Бизнес и законодательство 17.04.2017 16:16

Президент Алиев призвал предпринимателей создавать логистические центры за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал предпринимателей создавать за рубежом логистические центры для увеличения объемов экспорта азербайджанской продукции.

"Мы должны проанализировать текущие и перспективные рынки, чтобы иметь выходы на новые рынки экспорта. Мы должны укреплять свои позиции на зарубежных рынках и поэтому важное значение имеет создание логистических центров", - сказал И.Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной продукции в Евлахе.

По его мнению, первый такой логический центр построен азербайджанскими инвесторами в Актау (Казахстан). "Создание такого логистического центра позволит азербайджанским предпринимателям экспортировать продукцию в Казахстан, страны Средней Азии. Поэтому такие центры нужно создавать и в других странах и в этом процессе важную роль должны играть азербайджанцы, проживающие за рубежом", - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что производители должны уделять пристальное внимание вопросу упаковки продукции. "В этом направлении в последнее время наблюдается определенный положительный сдвиг. Мы должны стремиться развивать отечественную упаковочную промышленность. Сегодня мы основную часть вспомогательных материалов для упаковочной продукции импортируем, хотя нет проблем для организации их производства в Азербайджане. Это также повлияет на снижение себестоимости отечественной продукции", - отметил он.

Глава государства в этой связи поручил больше внимание уделять организации полного цикла упаковки в Азербайджане.

Как сообщалось ранее, в 2015 году был введен в эксплуатацию логистический центр в Актау, построенный азербайджанским Azersun Holding. В нем имеется современный холодильно-складской комплекс, который позволяет хранить 10 тыс. тонн сельскохозяйственных продуктов, в том числе 2,5 тыс. тонн свежих фруктов и овощей для реализации на западе Казахстана. Общая площадь логистического центра составляет 8,73 тыс. кв. м., инвестиции в проект - $20 млн.

А.Азизов

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Тэги: ПРОДУКЦИЯ, ЛОГИСТИКА, ВОПРОСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]