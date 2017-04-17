AzerGold должна стать компанией мирового уровня – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым более эффективное использование природных ресурсов страны.

«Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами, и мы должны эффективвнее их использовать», - заявил И.Алиев на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.

По его словам, природные ресурсы Азербайджана не ограничиваются только нефтью и газом. «У нас имеются месторождения золота, недавно была создана государственная «AzerGold». Она уже занимается и разработкой золотых месторождений, и экспортом. У нас есть не только месторождения золота, но и серебра, и других драгоценных металлов», - сказал президент.

И.Алиев подчеркнул, что эта сфера принесет государству большую прибыль. «Создается потенциал для экспорта на миллионы, десятки миллионов долларов и это является нашим большим экспортным потенциалом. Государство, естественно, оказывает свою поддержку, чтобы превратить «AzerGold» в добывающую компанию мирового уровня», - сказал глава государства.

ЗАО «AzerGold» было создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

ЗАО «AzerGold» планирует в 2017 году с золотоносного промысла Човдар добыть 40 тыс. унций (1,286 тыс. кг) и 60 тыс. унций серебра (1,929 тыс. кг) серебра. Данное месторождение уже готово к разработке и для этих целей привлечено 186 человек.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

Р.Бабаев