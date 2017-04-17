Госинвестиции для вовлечения в Азербайджане в сельскохозяйственный оборот новых земель превысили 250 млн манатов – глава Минэкономики

Госинвестиции в проекты, направленные на вовлечение в 2017 году более 150 тыс. га новых земель в сельскохозяйственный оборот, превысили 250 млн манатов, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В 2017 году в посевной оборот будут вовлечены более 150 тыс. га новых земель. Для обеспечения высокой производительности на этих территориях и на решение вопросов с орошением, реализуются ряд проектов и на эти цели направлено более 250 млн манатов государственных средств", - сказал Ш.Мустафаев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.

По его словам, до сих пор Минэкономики выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 130 инвестиционным проектам на общую сумму 1,2 млрд манатов.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе "О таможенном тарифе".

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Азизов