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Финансы 18.04.2017 11:18

ADIF выплатит около 27 млн манатов по застрахованным вкладам 10 банков, закрытых в 2016г

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатит по застрахованным вкладчикам банков, закрытых в 2016 году, компенсаций еще на сумму 26,8 млн манатов, сказал на пресс-конференции во вторник исполнительный директор фонда Азад Джавадов.

"22,666 тыс. застрахованных вкладчиков 10 банков, закрытых в 2016 году, получили компенсации на сумму 727 млн манатов, им осталось выплатить 26,8 млн манатов", - сказал А.Джавадов.

По его словам, компенсации не получили 175,943 тыс. застрахованных вкладчиков, большинство из которых имеют вклады на маленькую сумму. "106 тыс. человек имеют вклады в размере до 1 манат", - сказал А.Джавадов.

По его словам, в этих банках общий объем вкладов, как застрахованных, так и незастрахованных, составлял 1,13 млрд манатов.

"Общий объем обязательств закрытых банков составляет 2,9 млрд манатов", - сказал А.Джавадов.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Ахундов

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Тэги: ADIF, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]