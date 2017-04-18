ADIF выплатит около 27 млн манатов по застрахованным вкладам 10 банков, закрытых в 2016г

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатит по застрахованным вкладчикам банков, закрытых в 2016 году, компенсаций еще на сумму 26,8 млн манатов, сказал на пресс-конференции во вторник исполнительный директор фонда Азад Джавадов.
"22,666 тыс. застрахованных вкладчиков 10 банков, закрытых в 2016 году, получили компенсации на сумму 727 млн манатов, им осталось выплатить 26,8 млн манатов", - сказал А.Джавадов.
По его словам, компенсации не получили 175,943 тыс. застрахованных вкладчиков, большинство из которых имеют вклады на маленькую сумму. "106 тыс. человек имеют вклады в размере до 1 манат", - сказал А.Джавадов.
По его словам, в этих банках общий объем вкладов, как застрахованных, так и незастрахованных, составлял 1,13 млрд манатов.
"Общий объем обязательств закрытых банков составляет 2,9 млрд манатов", - сказал А.Джавадов.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля «Об утверждении и введении в действие закона «О страховании вкладов», принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Ахундов
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