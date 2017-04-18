Азербайджанские AtaBank и Caspian Development Bank объявили о слиянии

Азербайджанские "AtaBank" и "Caspian Development Bank" (CDB) объединяются, отмечается в сообщении AtaBank.

"Решением акционеров банков, CDB будет ликвидирован и присоединен к AtaBank", - отмечается в сообщении банка.

С целью переоценки активов банки достигнута договоренность с международной аудиторской компанией PWC.

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в структуру инвестиционного AtaHolding. AtaBank входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Уставный капитал банка равен 50,02 млн манатов. Банк входит в Synergy Group.

А.Азизов