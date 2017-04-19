Агентство морского транспорта Грузии подтвердило, что среди 12 членов экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе сухогруза "Герои Арсенала" действительно находился один гражданин республики, который был боцманом.
Как сообщил журналистам заместитель директора агентства Вахтанг Микелаишвили, на данный момент известно, что в ходе спасательной операции удалось найти пять членов экипажа, еще семь человек пока считаются пропавшими.
В заявлении, распространенном Агентством морского транспорта Грузии говорится, что 4 апреля сухогруз "Герои Арсенала" находился в порту Поти и "его техническое состояние не вызывало сомнений".
При этом отмечается, что судно является собственностью турецкой компании Gunes Denizcilik Nakliyat ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Gunes Shipping & Trading Company Limited).
Как сообщалось, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области РФ в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, в том числе капитан, один гражданин Грузии).
По информации "Росморречфлота", причиной морской катастрофы стал шторм. Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.
По факту крушения Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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