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Регион 19.04.2017 15:15

Техническое состояние затонувшего в Черном море сухогруза две недели назад в Поти "не вызывало сомнений", заявляют в Тбилиси

Агентство морского транспорта Грузии подтвердило, что среди 12 членов экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе сухогруза "Герои Арсенала" действительно находился один гражданин республики, который был боцманом.

Как сообщил журналистам заместитель директора агентства Вахтанг Микелаишвили, на данный момент известно, что в ходе спасательной операции удалось найти пять членов экипажа, еще семь человек пока считаются пропавшими.

В заявлении, распространенном Агентством морского транспорта Грузии говорится, что 4 апреля сухогруз "Герои Арсенала" находился в порту Поти и "его техническое состояние не вызывало сомнений".

При этом отмечается, что судно является собственностью турецкой компании Gunes Denizcilik Nakliyat ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Gunes Shipping & Trading Company Limited).

Как сообщалось, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области РФ в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, в том числе капитан, один гражданин Грузии).

По информации "Росморречфлота", причиной морской катастрофы стал шторм. Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.

По факту крушения Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Тэги: ГРУЗИЯ, СУХОГРУЗ, КРУШЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]