Агентство морского транспорта Грузии подтвердило, что среди 12 членов экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе сухогруза "Герои Арсенала" действительно находился один гражданин республики, который был боцманом.

Как сообщил журналистам заместитель директора агентства Вахтанг Микелаишвили, на данный момент известно, что в ходе спасательной операции удалось найти пять членов экипажа, еще семь человек пока считаются пропавшими.

В заявлении, распространенном Агентством морского транспорта Грузии говорится, что 4 апреля сухогруз "Герои Арсенала" находился в порту Поти и "его техническое состояние не вызывало сомнений".

При этом отмечается, что судно является собственностью турецкой компании Gunes Denizcilik Nakliyat ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Gunes Shipping & Trading Company Limited).

Как сообщалось, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области РФ в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, в том числе капитан, один гражданин Грузии).

По информации "Росморречфлота", причиной морской катастрофы стал шторм. Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.

По факту крушения Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).