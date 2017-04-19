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Финансы 19.04.2017 16:22

MBNP утвердила размер платы за аттестацию сотрудников участников финансовых рынков

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила размеры платы за аттестацию сотрудников профессиональных участников финансовых рынков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

В частности, плата за аттестацию банковского администратора составит 500 манатов (за одного человека), руководящего работника страховщика – 300 манатов (за одного человека), акционера инвестиционного фонда и члена его управляющего органа – 500 манат (за одного человека).

Кроме этого, плата за аттестацию каждого сотрудника инвестиционной компании, фондовой биржи, клиринговой организации, руководителей филиалов инвестиционных компаний составит 500 манатов.

Палата также установила размер платы на проведение проверки на местах во всех субъектах надзора на финансовых рынках. Размер платы составит 30 манат за один час за каждого сотрудника палаты, вовлеченного в проверку.

А.Азизов

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Тэги: MBNP, ФИНРЫНОК, АТТЕСТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]