Процесс консолидации банков в Азербайджане может продолжиться – глава АБА

Глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев ожидает продолжения процесса объединения местных банков.
"Мы приветствуем шаги по консолидации. Мы считаем, что в условиях реформирования банковского сектора необходимо формирование более сильных банков", - сказал З.Нуриев журналистам в среду, комментируя решение акционеров Caspian Development Bank и AtaBank об объединении.
Он отметил, что "это станет хорошим примером для других банков", и подобные случаи могут повториться на рынки.
З.Нуриев добавил, что важно не количество банков на рынке, а их эффективность.
А.Ахундов
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