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Финансы 19.04.2017 17:54

Процесс консолидации банков в Азербайджане может продолжиться – глава АБА

Глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев ожидает продолжения процесса объединения местных банков.

"Мы приветствуем шаги по консолидации. Мы считаем, что в условиях реформирования банковского сектора необходимо формирование более сильных банков", - сказал З.Нуриев журналистам в среду, комментируя решение акционеров Caspian Development Bank и AtaBank об объединении.

Он отметил, что "это станет хорошим примером для других банков", и подобные случаи могут повториться на рынки.

З.Нуриев добавил, что важно не количество банков на рынке, а их эффективность.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, СЛИЯНИЕ, ОЖИДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]