Австралия ужесточит правила предоставления гражданства

Австралия ужесточит миграционное законодательство и усложнит процедуру получения гражданства страны. В частности, теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и "австралийских ценностей", сообщает BBC.
Подающие на гражданство также обязаны будут подтвердить постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет, а не одного года, как это было раньше. Также заявителям придется предоставить доказательства интеграции в общества: историю трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях.
Всего два дня назад Австралия объявила о намерении ужесточить правила выдачи рабочих виз иностранцам.
Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл считает, что нововведения должны улучшить и ускорить интеграцию мигрантов в австралийское общество. Объясняя, что такое "австралийские ценности", глава кабинета министров напомнил про гендерное равенство и свободу вероисповедания.
"Уважение к женщинам и детям - основная ценность в Австралии", - подчеркнул М.Тернбулл, добавив, что домашнее насилие неприемлемо.
У мигранта будет всего три попытки получить австралийское гражданство. При этом обман на экзамене или сокрытие данных приведут к автоматическому отказу.
Карабахский конфликт должен быть решен на основе территориальной целостности Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Алжир подписали меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции
Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам
Предприниматели на западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 300 тыс. манатов
Курс манат/доллар на 21 апреля - 1,7022 AZN/$1
Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель
В Китае растет число поклонников Иванки Трамп
Около 45 человек погибли на дорогах Баку в январе-марте 2017 года
Более 161 кг наркотиков изъяла в первом квартале полиция Баку из незаконного оборота
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»