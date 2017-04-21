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Регион 21.04.2017 13:02

Астана поддержит присоединение Ирана к ШОС - глава МИД Казахстана

Казахстан, как председатель Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), готов одобрить заявку Ирана на получение членства в ШОС, сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"Мы вновь выражаем свою готовность положительно рассмотреть вопрос о полноправном членстве Ирана в ШОС. Надеемся, что в ближайшем будущем государства-члены также в положительном ключе рассмотрят заявки Ирана и других наших партнеров ШОС на получение полноправного членства, а также статуса страны-наблюдателя", - сообщил К.Абдрахманов в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел ШОС (СМИД ШОС) в Астане.

Он добавил, что на предстоящем саммите ШОС, который также пройдет в столице Казахстана в июне, члены объединения "станут свидетелями завершения процесса расширения организации".

"Уверен, что подписание решения по процедурам приема Индии и Пакистана в полноправные члены откроет совершенно новый этап развития и многопрофильного сотрудничества, положит начало определению новых горизонтов всестороннего взаимодействия на пространстве ШОС, укрепит международное влияние и авторитет организации", - отметил глава МИД Казахстана.

Он также заявил о необходимости принятия на предстоящем саммите заявления глав государств о совместном противодействии терроризму.

"Последние два года компетентными органами наших стран была проверка колоссальная работа по подготовке проекта конвенции ШОС по противодействию экстремизму. Призываю коллег оказать содействие в скорейшем завершении процедуры согласования проекта Конвенции с тем, чтобы утвердить ее в ходе предстоящего саммита ШОС", - сказал К.Абдрахманов.

По его словам, увеличению объема взаимной торговли между странами-членами организации могло бы способствовать создание зоны свободной торговли ШОС. "Если не силами всех государств-членов, то хотя бы усилиями нескольких заинтересованных государств-членов и стран-наблюдателей ШОС на начальном этапе", - отметил уточнил МИД Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШОС, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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