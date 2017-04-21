Астана поддержит присоединение Ирана к ШОС - глава МИД Казахстана

Казахстан, как председатель Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), готов одобрить заявку Ирана на получение членства в ШОС, сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.
"Мы вновь выражаем свою готовность положительно рассмотреть вопрос о полноправном членстве Ирана в ШОС. Надеемся, что в ближайшем будущем государства-члены также в положительном ключе рассмотрят заявки Ирана и других наших партнеров ШОС на получение полноправного членства, а также статуса страны-наблюдателя", - сообщил К.Абдрахманов в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел ШОС (СМИД ШОС) в Астане.
Он добавил, что на предстоящем саммите ШОС, который также пройдет в столице Казахстана в июне, члены объединения "станут свидетелями завершения процесса расширения организации".
"Уверен, что подписание решения по процедурам приема Индии и Пакистана в полноправные члены откроет совершенно новый этап развития и многопрофильного сотрудничества, положит начало определению новых горизонтов всестороннего взаимодействия на пространстве ШОС, укрепит международное влияние и авторитет организации", - отметил глава МИД Казахстана.
Он также заявил о необходимости принятия на предстоящем саммите заявления глав государств о совместном противодействии терроризму.
"Последние два года компетентными органами наших стран была проверка колоссальная работа по подготовке проекта конвенции ШОС по противодействию экстремизму. Призываю коллег оказать содействие в скорейшем завершении процедуры согласования проекта Конвенции с тем, чтобы утвердить ее в ходе предстоящего саммита ШОС", - сказал К.Абдрахманов.
По его словам, увеличению объема взаимной торговли между странами-членами организации могло бы способствовать создание зоны свободной торговли ШОС. "Если не силами всех государств-членов, то хотя бы усилиями нескольких заинтересованных государств-членов и стран-наблюдателей ШОС на начальном этапе", - отметил уточнил МИД Казахстана.
Азербайджан и ЕС проведут 25 апреля очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве
Министр обороны Азербайджана призвал командиров на передовой пресекать действия врага с нанесением ему максимальных потерь
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 140 раз – Минобороны
Грузоперевозки в Азербайджане в I квартале выросли на 3%
Производство химпродукции в Азербайджане в I квартале сократилось на 4%
Процесс объединения AtaBank и CDB Bank будет завершен в течение 3 месяцев
Среднемесячная зарплата в нефтяной сфере Азербайджана в 2016г в 6 раз превышала размер зарплат в ненефтяном секторе
В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Атлетико", а "Монако" - с "Ювентусом"
В Азербайджане в 2017 году планируется создать 21 частный и общественный пляж
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»