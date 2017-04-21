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Дальнее зарубежье 21.04.2017 13:14

Прокуратура Германии подтвердила задержание выходца из России в связи с нападением на автобус "Боруссии"

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали подозреваемого в нападении на игроков дортмундского футбольного клуба "Боруссия", сообщила в пятницу прокуратура ФРГ.

По их данным, речь идет о 28-летнем Сергее В., выходце из РФ. Отмечается, что у задержанного есть гражданство как России, так и ФРГ.

По данным СМИ, Сергей В. приобрел опцион на акции дортмундской "Боруссии", надеясь после атаки получить прибыль.

Задержанный обвиняется в попытке убийства, нанесении тяжких телесных повреждений и совершении взрыва, сообщили в прокуратуре.

Правоохранительные органы отметили, что подозреваемый купил 15 тыс. опционов на продажу, - контрактов, дававших ему право продать акции "Боруссии" по заранее определенной цене.

"Если стоимость этих акций дортмундской "Боруссии" значительно обвалилась бы, прибыль (которую он мог получить - ИФ) оказалась бы в несколько раз больше первоначальной инвестиции", - сообщили в офисе прокуратуры.

Как сообщалось, 11 апреля три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В результате взрыва получил ранения защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]