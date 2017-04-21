Транзитные грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-февраль увеличились на 62%

Объем перевозки транзитных грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-февраль 2017 года составил 1 млн 898,1 тыс. тонн, что на 61,8% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.
На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA, пришлось 21,3% от общего объема грузоперевозок по данному коридору за январь-февраль 2017 года.
По данным Госкомстата, суммарный объем грузоперевозок, осуществленных за отчетный период через Азербайджан по коридору TRACECA, составил 8 млн 918,1 тыс. тонн (рост на 13,9%).
При этом 2 млн 597,5 тыс. тонн или 29,1% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 5 млн 156,8 тыс. тонн или 57,9% - автомобильный, 1 млн 163,8 тыс. тонн или 13% - морской транспорт.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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