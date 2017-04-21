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Транспорт и связь 21.04.2017 11:56

Транзитные грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-февраль увеличились на 62%

Объем перевозки транзитных грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-февраль 2017 года составил 1 млн 898,1 тыс. тонн, что на 61,8% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA, пришлось 21,3% от общего объема грузоперевозок по данному коридору за январь-февраль 2017 года.

По данным Госкомстата, суммарный объем грузоперевозок, осуществленных за отчетный период через Азербайджан по коридору TRACECA, составил 8 млн 918,1 тыс. тонн (рост на 13,9%).

При этом 2 млн 597,5 тыс. тонн или 29,1% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 5 млн 156,8 тыс. тонн или 57,9% - автомобильный, 1 млн 163,8 тыс. тонн или 13% - морской транспорт.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]