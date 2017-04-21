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Дальнее зарубежье 21.04.2017 16:45

Бельгийская прокуратура не видит связи теракта в Париже с Бельгией

Бельгия активно сотрудничает с французскими следователями, заявила в пятницу бельгийская федеральная прокуратура в связи с нападением накануне террориста на полицейских в Париже.

"В настоящее время нет никакой связи между произошедшей атакой в четверг вечером на Елисейских полях в Париже и Бельгией", - сообщила прокуратура.

В свою очередь министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил телеканалу RTBF: "Убитый вчера преступник - француз. Это точно не был бельгиец. Есть ли еще какие связи с бельгийцами? Этим занимается следствие, я не могу ничего сказать".

При этом он подтвердил, что 11 избирательных участков по выборам президента Франции, расположенных в Бельгии, будут взяты во время голосования в воскресенье 23 апреля под усиленную охрану.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]