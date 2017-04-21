Бельгийская прокуратура не видит связи теракта в Париже с Бельгией

Бельгия активно сотрудничает с французскими следователями, заявила в пятницу бельгийская федеральная прокуратура в связи с нападением накануне террориста на полицейских в Париже.

"В настоящее время нет никакой связи между произошедшей атакой в четверг вечером на Елисейских полях в Париже и Бельгией", - сообщила прокуратура.

В свою очередь министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил телеканалу RTBF: "Убитый вчера преступник - француз. Это точно не был бельгиец. Есть ли еще какие связи с бельгийцами? Этим занимается следствие, я не могу ничего сказать".

При этом он подтвердил, что 11 избирательных участков по выборам президента Франции, расположенных в Бельгии, будут взяты во время голосования в воскресенье 23 апреля под усиленную охрану.