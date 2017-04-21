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СНГ 21.04.2017 17:12

Экстремист, планировавший теракт в СНГ в период празднования дня Победы, задержан в Киргизии - спецслужба

На территории Киргизии задержан боевик, участвовавший в военных действиях в Сирии и планировавший теракт на территории СНГ во время дня Победы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В четверг в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций на территории республики задержан боевик, 1994 года рождения, уроженец Ошской области (юг Киргизии)", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, "установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что задержанный принимал личное участие в провидимых боевиками массовых казнях пленных".

"В феврале 2016 года после дополнительной подготовки, задержанный получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования дня Победы", - подчеркнул собеседник агентства.

Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ, возбуждено уголовное дело.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]