Экстремист, планировавший теракт в СНГ в период празднования дня Победы, задержан в Киргизии - спецслужба

На территории Киргизии задержан боевик, участвовавший в военных действиях в Сирии и планировавший теракт на территории СНГ во время дня Победы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В четверг в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций на территории республики задержан боевик, 1994 года рождения, уроженец Ошской области (юг Киргизии)", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, "установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что задержанный принимал личное участие в провидимых боевиками массовых казнях пленных".

"В феврале 2016 года после дополнительной подготовки, задержанный получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования дня Победы", - подчеркнул собеседник агентства.

Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ, возбуждено уголовное дело.