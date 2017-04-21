В Иране стартовала предвыборная гонка за пост президента страны, в которой примут участие шесть кандидатов, утвержденных ранее советом стражей Исламской революции, сообщает в пятницу иранское агентство ИРНА.
Как отмечает агентство, кандидаты могут начать собственную кампанию в любой день до 18 мая, который объявлен днем тишины перед запланированными на 19 мая выборами.
За пост президента Ирана будут бороться нынешний глава государства 69-летний Хасан Рухани, 60-летний первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, 56-летний мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава Министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.
Всего для участия в выборах зарегистрировались 1 тыс. 636 кандидатов. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад также подал документы для регистрации кандидатуры на президентский пост ранее, но впоследствии совет стражей Исламской революции отказал ему в участии.
Если по итогам голосования, запланированного на 19 мая, ни один кандидатов не наберет более 50% голосов, то через неделю после этого в Иране состоится второй тур. На предыдущих выборах президента Х.Рухани удалось заручиться поддержкой 51% избирателей.
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