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Регион 21.04.2017 17:42

В Иране стартовала предвыборная гонка за пост президента страны

В Иране стартовала предвыборная гонка за пост президента страны, в которой примут участие шесть кандидатов, утвержденных ранее советом стражей Исламской революции, сообщает в пятницу иранское агентство ИРНА.

Как отмечает агентство, кандидаты могут начать собственную кампанию в любой день до 18 мая, который объявлен днем тишины перед запланированными на 19 мая выборами.

За пост президента Ирана будут бороться нынешний глава государства 69-летний Хасан Рухани, 60-летний первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, 56-летний мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава Министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.

Всего для участия в выборах зарегистрировались 1 тыс. 636 кандидатов. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад также подал документы для регистрации кандидатуры на президентский пост ранее, но впоследствии совет стражей Исламской революции отказал ему в участии.

Если по итогам голосования, запланированного на 19 мая, ни один кандидатов не наберет более 50% голосов, то через неделю после этого в Иране состоится второй тур. На предыдущих выборах президента Х.Рухани удалось заручиться поддержкой 51% избирателей.

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Тэги: ИРАН, ВЫБОРЫ, КАМПАНИЯ, СТАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]