В Тегеране по-прежнему не верят в то, что к химатаке в Сирии причастно правительство Асада - иранский генерал

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что причастность сирийского правительства к химатаке в Иблиде крайне маловероятна.
"Мы считаем достаточно маловероятным, что правительство Дамаска провело подобную атаку в Хан-Шейхуне. Мы требуем независимого расследования. И мы осуждаем американские удары, нанесенные под этим предлогом: США не могут быть одновременно судьей и присяжным", - заявил он в интервью газете "Монд".
При этом он вспомнил, что сам становился свидетелем того, когда "химические атаки были проведены против иранских военных во время войны между Ираном и Ираком" в 1980-1988 годах.
"Европейские страны поставляли это оружие в Ирак и никогда не признавали этого", - добавил А.Шамхани, напомнив, что Иран "считает производство, хранение и использование" подобного оружия, независимо от количества, "непростительным грехом".
"Оба лагеря обвиняли в использовании химоружия в этой войне. Но сирийское правительство вынуждено было разгрузить свой арсенал в 2013 году, и ОЗХО подтвердила этот факт", - отметил он.
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