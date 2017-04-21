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Регион 21.04.2017 19:12

В Тегеране по-прежнему не верят в то, что к химатаке в Сирии причастно правительство Асада - иранский генерал

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что причастность сирийского правительства к химатаке в Иблиде крайне маловероятна.

"Мы считаем достаточно маловероятным, что правительство Дамаска провело подобную атаку в Хан-Шейхуне. Мы требуем независимого расследования. И мы осуждаем американские удары, нанесенные под этим предлогом: США не могут быть одновременно судьей и присяжным", - заявил он в интервью газете "Монд".

При этом он вспомнил, что сам становился свидетелем того, когда "химические атаки были проведены против иранских военных во время войны между Ираном и Ираком" в 1980-1988 годах.

"Европейские страны поставляли это оружие в Ирак и никогда не признавали этого", - добавил А.Шамхани, напомнив, что Иран "считает производство, хранение и использование" подобного оружия, независимо от количества, "непростительным грехом".

"Оба лагеря обвиняли в использовании химоружия в этой войне. Но сирийское правительство вынуждено было разгрузить свой арсенал в 2013 году, и ОЗХО подтвердила этот факт", - отметил он.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ХИМАТАКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]